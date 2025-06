São João: 26 prefeituras da Bahia não prestaram contas sobre gastos das festas juninas, aponta MP Foto: Getty ImageAté as 22h desta terça-feira (3), 26 prefeituras baianas ainda não haviam enviado... Taktá|Do R7 04/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h17 ) twitter

Taktá

Foto: Getty ImageAté as 22h desta terça-feira (3), 26 prefeituras baianas ainda não haviam enviado ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) as informações obrigatórias sobre os gastos relacionados aos festejos juninos. O prazo para o cadastramento dos dados no Painel de Transparência, plataforma criada para acompanhar os contratos e despesas das festas, terminou no dia 31 de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

