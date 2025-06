São João da Bahia 2025 termina com grande público e baixa ocorrência policial Foto: Rafael Rodrigues/SSPO São João da Bahia 2025 chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira... Taktá|Do R7 25/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h37 ) twitter

Taktá

Foto: Rafael Rodrigues/SSPO São João da Bahia 2025 chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira (25), após sete dias de celebrações em Salvador e em mais de 280 municípios do interior do estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o evento foi marcado por baixo número de ocorrências, mesmo com o grande volume de público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

