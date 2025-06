São João da Bahia: Tarcísio do Acordeon celebra quarta apresentação nos festejos juninos Foto: Cauã Maciel / Taktá O cantor Tarcísio do Acordeon celebrou, neste domingo (22), sua... Taktá|Do R7 23/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Cauã Maciel / Taktá O cantor Tarcísio do Acordeon celebrou, neste domingo (22), sua quarta apresentação no palco principal do São João da Bahia. A participação aconteceu no quinto dia de festa no Parque de Exposições, em Salvador. Em entrevista ao Portal TakTá, o artista falou sobre a importância da data. “Significa muita coisa, né? A gente subiu nesse palco, nesse São João… A gente sabe que a capital do amor é Salvador, e o quanto é difícil subir nesse palco”, disse.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante apresentação!

Leia Mais em Taktá:

Corpo do montanhista brasileiro Edson Vandeira é encontrado no Peru

Anvisa mantém suspensão de creme dental após mais de 1,2 mil relatos de reações adversas

Calderano e Bruna Takahashi ficam com o vice nas duplas mistas do WTT