São João no Centro Histórico começa nesta quinta (19) Os festejos de São João no Centro Histórico de Salvador começam nesta quinta-feira (19), com... Taktá|Do R7 19/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 09h36 )

Os festejos de São João no Centro Histórico de Salvador começam nesta quinta-feira (19), com apresentações gratuitas nos largos do Pelourinho e Quincas Berro D’Água. Os shows estão programados para iniciar a partir das 17h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de toda a programação!

