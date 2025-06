São João no Largo do Pelourinho segue com shows gratuitos neste sábado (21) TakTáA programação do São João no Largo do Pelourinho, em Salvador, continua neste sábado (21),... Taktá|Do R7 21/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 21/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

TakTáA programação do São João no Largo do Pelourinho, em Salvador, continua neste sábado (21), com início dos shows às 17h30. O evento gratuito, promovido pelo Governo do Estado da Bahia, apresenta uma seleção de artistas consagrados do forró, incluindo Virgílio, a banda Gatinha Manhosa, Mestrinho, Jammil e Fábio Carneirinho.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a programação completa e não perder nenhum show!

Leia Mais em Taktá:

Lotomania: apostador de Salvador acerta sozinho e fatura R$ 11 milhões

Operação São João 2025: irregularidades são encontradas em produtos juninos

Mãe e bebê morrem após carreta tombar na BR-116, na Bahia