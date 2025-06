São João: Reconhecimento facial auxilia na prisão de foragido na entrada do Parque de Exposições Foto: Divulgação SSP-BA.Um homem foragido da Justiça por homicídio foi preso na noite desta quarta-feira... Taktá|Do R7 19/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 15h36 ) twitter

Foto: Divulgação SSP-BA.Um homem foragido da Justiça por homicídio foi preso na noite desta quarta-feira (18) ao tentar acessar o São João da Bahia 2025, no Parque de Exposições, em Salvador. A captura foi realizada pela Polícia Militar com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

