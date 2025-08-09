São Paulo recebe o Vitória pelo Brasileirão no Morumbis Foto: EC VitóriaSão Paulo e Vitória jogam neste sábado (9), às 18h30, no Morumbis, pela... Taktá|Do R7 09/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: EC VitóriaSão Paulo e Vitória jogam neste sábado (9), às 18h30, no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere, no sistema pay-per-view. O Tricolor chega ao confronto após ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, nos pênaltis, pelo Athletico-PR. Apesar da queda, vive bom momento no Brasileirão, com cinco jogos de invencibilidade e ocupando o oitavo lugar, com 25 pontos. Hernán Crespo deve manter a base titular, mas pode poupar jogadores devido ao desgaste físico.

