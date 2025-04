Saulo Fernandes anuncia novo projeto musical com estreia em Salvador Foto: Reprodução/Redes SociaisO cantor e compositor Saulo Fernandes anunciou, por meio das redes sociais, o... Taktá|Do R7 22/04/2025 - 12h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h27 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisO cantor e compositor Saulo Fernandes anunciou, por meio das redes sociais, o lançamento de seu novo projeto musical intitulado “Dançando com o Tempo”. A estreia do espetáculo será realizada em Salvador, no dia 14 de junho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

