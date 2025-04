Scanner tridimensional é utilizado em perícia de escola que desabou em Itaparica Reprodução / SSPPeritos realizaram, na manhã desta terça-feira (16), uma varredura na estrutura da escola... Taktá|Do R7 16/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h26 ) twitter

Reprodução / SSPPeritos realizaram, na manhã desta terça-feira (16), uma varredura na estrutura da escola que desabou no município de Itaparica. A ação contou com o uso de um scanner tridimensional, que permite a reconstrução virtual do ambiente e a preservação da posição dos vestígios encontrados.

Saiba mais sobre essa tecnologia e os detalhes da perícia no nosso parceiro Taktá.

