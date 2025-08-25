Seap suspende visitas em ala da Lemos Brito após surto de catapora Foto: Divulgação/SeapA Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) suspendeu as visitas no Raio II... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação/SeapA Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) suspendeu as visitas no Raio II da Cadeia Pública de Salvador (CPSa), no bairro da Mata Escura, após um surto de catapora na unidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas.

Leia Mais em Taktá:

Convocação da Seleção Brasileira: saiba onde assistir ao anúncio de Ancelotti

Filho de policial é sequestrado no subúrbio de Salvador

Flamengo e Vitória duelam no Maracanã pela 21ª rodada do Brasileirão