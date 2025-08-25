Seap suspende visitas em ala da Lemos Brito após surto de catapora
Foto: Divulgação/SeapA Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) suspendeu as visitas no Raio II da Cadeia Pública de Salvador (CPSa), no bairro da Mata Escura, após um surto de catapora na unidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas.
