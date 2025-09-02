SEC convoca 144 técnicos para atuar como mediadores do EMITEC
DivulgaçãoA Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 144 candidatos aprovados no Processo...
DivulgaçãoA Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 144 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (Edital SEC/SUDEPE nº 04/2025) para exercer a função de mediador técnico de nível médio em unidades escolares que ofertam turmas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC). Os contratos serão firmados em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).
DivulgaçãoA Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 144 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (Edital SEC/SUDEPE nº 04/2025) para exercer a função de mediador técnico de nível médio em unidades escolares que ofertam turmas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC). Os contratos serão firmados em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: