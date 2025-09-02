Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

SEC convoca 144 técnicos para atuar como mediadores do EMITEC

DivulgaçãoA Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 144 candidatos aprovados no Processo...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

DivulgaçãoA Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 144 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (Edital SEC/SUDEPE nº 04/2025) para exercer a função de mediador técnico de nível médio em unidades escolares que ofertam turmas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC). Os contratos serão firmados em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.