SEC convoca 148 professores indígenas aprovados em seleção REDA Foto: Divulgação GOV/BAA Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 148 candidatos aprovados... Taktá|Do R7 29/06/2025 - 12h56

Foto: Divulgação GOV/BAA Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) convocou 148 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para professor indígena, sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado (28).

Para mais detalhes sobre essa importante convocação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

