SEC inicia cadastramento de oficineiros para o Projeto Capoeira nas Escolas Foto: Ascom SEC A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) iniciou nesta sexta-feira... Taktá|Do R7 03/05/2025 - 06h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 06h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Ascom SEC A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) iniciou nesta sexta-feira (2) o processo de cadastramento de oficineiros que desejam atuar no Projeto Capoeira nas Escolas, uma iniciativa que visa fortalecer a presença da capoeira nas unidades de ensino da rede estadual. A ação atende à Lei Moa do Katendê (n° 14.341), sancionada para garantir a preservação, valorização e ensino da capoeira como parte do currículo escolar.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como participar e contribuir para a valorização da capoeira nas escolas!

Leia Mais em Taktá:

Show de Lady Gaga atrai mais de 500 mil turistas ao Rio e deve movimentar R$ 600 milhões

Alerta! Nova doença desconhecida é detectada pela OMS e chama a atenção das autoridades de saúde

Simm divulga 72 oportunidades de emprego e estágio para segunda-feira (5)