Seca severa: três cidades baianas entram em estado de emergência
Taktá|Do R7
03/04/2025 - 11h47 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h47 )

Foto: Arquivo / Agência BrasilO Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta quarta-feira (2), a situação de emergência em três cidades da Bahia afetadas pela estiagem: Oliveira dos Brejinhos, Santa Brígida e Vitória da Conquista. A portaria com os reconhecimentos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Saiba mais sobre a situação e as medidas que estão sendo tomadas consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

