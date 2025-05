Segundo o Inmet, Salvador é a terceira cidade mais atingida pelas chuvas no Brasil Foto: ReproduçãoPassageiros de ônibus em Mussurunga registram alagamentoSegundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador... Taktá|Do R7 08/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h27 ) twitter

Passageiros de ônibus em Mussurunga registram alagamento Taktá

Foto: ReproduçãoPassageiros de ônibus em Mussurunga registram alagamentoSegundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador ocupa a terceira posição entre as cidades brasileiras mais afetadas pelos temporais. O órgão emitiu um alerta amarelo nesta quinta-feira (8), com risco de alagamentos e deslizamentos em mais de 100 municípios baianos. No vídeo gravado dentro de um ônibus por passageiros é possível ver duas adolescentes tentando fugir da calçada alagada em Mussurunga.

