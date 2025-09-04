Segurança Pública da Bahia ganha novo reforço de viaturas Foto: Alberto Maraux / SSPCom a entrega de 120 veículos na manhã desta quinta-feira (4),... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h38 ) twitter

Taktá

Foto: Alberto Maraux / SSPCom a entrega de 120 veículos na manhã desta quinta-feira (4), o Governo da Bahia ultrapassou a marca de mil novas viaturas destinadas às Forças de Segurança somente em 2025. O investimento na nova frota foi de mais de R$ 23 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a segurança pública na Bahia!

