Segurança Pública da Bahia ganha novo reforço de viaturas

Foto: Alberto Maraux / SSPCom a entrega de 120 veículos na manhã desta quinta-feira (4),...

Foto: Alberto Maraux / SSPCom a entrega de 120 veículos na manhã desta quinta-feira (4), o Governo da Bahia ultrapassou a marca de mil novas viaturas destinadas às Forças de Segurança somente em 2025. O investimento na nova frota foi de mais de R$ 23 milhões.

