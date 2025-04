Seleção Brasileira terá uniforme vermelho inédito para a Copa de 2026 ReproduçãoO Brasil terá uma cor inédita em seu uniforme reserva para a Copa do Mundo... Taktá|Do R7 28/04/2025 - 17h21 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h21 ) twitter

ReproduçãoO Brasil terá uma cor inédita em seu uniforme reserva para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (28), a nova camisa da Seleção Brasileira será vermelha. Além da mudança na cor, o uniforme trará o logotipo da Jordan, marca associada ao astro do basquete Michael Jordan, substituindo a tradicional Nike. As duas marcas já realizaram colaborações anteriores, como em 2016, quando a Jordan criou uma camisa especial para o Brasil com tons avermelhados.

