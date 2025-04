Seleção Feminina enfrenta os EUA e busca quebrar tabu histórico em solo americano Foto: Rafael Ribeiro / CBFA Seleção Brasileira Feminina volta a campo nesta terça-feira (8), às... Taktá|Do R7 08/04/2025 - 22h47 (Atualizado em 08/04/2025 - 22h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Rafael Ribeiro / CBFA Seleção Brasileira Feminina volta a campo nesta terça-feira (8), às 23h30 (horário de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos, no PayPal Park, em San Jose. O confronto marca o segundo e último compromisso do Brasil nesta Data FIFA. No primeiro duelo, no último sábado (5), a equipe foi superada por 2 a 0, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse importante confronto!

Leia Mais em Taktá:

VEM AÍ?! Governo estuda nova medida para ampliar crédito com juros baixos aos trabalhadores

PEC da Segurança Pública propõe integração e modernização do combate ao crime no Brasil

Vitória viaja para Buenos Aires em busca de resultado positivo pela Sul-Americana; confira a rotina do Leão