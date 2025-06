Sem documentação, carga de frangos é apreendida na BR-116 Foto: Divulgação/PRFUm caminhão com 2 mil frangos vivos foi apreendido na BR-116 Sul, em Feira... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação/PRFUm caminhão com 2 mil frangos vivos foi apreendido na BR-116 Sul, em Feira de Santana, na tarde de segunda-feira (2), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista saiu de Minas Gerais e, no momento da abordagem, apresentou uma nota fiscal com um trajeto diferente do que estava sendo realizado. Ele também não portava a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para o transporte de animais vivos.

Para mais detalhes sobre essa apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Poze é solto e recepcionado por uma multidão de fãs

Brasileirão Feminino: Bahia enfrenta a Ferroviária na Fonte Nova em jogo decisivo

Homem é preso por tráfico e atuação em organização criminosa em Macururé