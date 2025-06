Sem Halter, Vitória terá que reinventar defesa contra o Cruzeiro Foto: Jhonny PinhoO Vitória terá um desafio extra na partida contra o Cruzeiro, marcada para... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h16 ) twitter

Taktá

Foto: Jhonny PinhoO Vitória terá um desafio extra na partida contra o Cruzeiro, marcada para esta quinta-feira (12), no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra não poderá contar com três jogadores suspensos: o atacante Janderson, o volante Ricardo Ryller e o zagueiro Lucas Halter. A ausência do capitão, no entanto, é a que mais preocupa a comissão técnica.

