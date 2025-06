Sem novos desfalques, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Bragantino Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia encerrou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino com... Taktá|Do R7 11/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia encerrou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino com força máxima. A partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece nesta quinta-feira (12), às 19h, em Bragança Paulista. Ao longo da semana, o técnico Rogério Ceni comandou uma série de treinos com foco tático. O elenco trabalhou situações de jogo, como construção de jogadas desde a defesa, marcação pressão e bola parada. O grupo titular também foi testado em atividades específicas voltadas para o confronto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre o jogo!

Leia Mais em Taktá:

AGORA! Colisão entre três ônibus deixa nove pessoas feridas em Salvador

Câmara de Salvador analisa projeto que obriga supermercados a oferecer assentos prioritários

Família de montanhista brasileiro desaparecido no Peru cobra ação do Itamaraty