Sem vencer o Santos desde 2013, Vitória busca reação neste domingo Foto: Victor Ferreira/ EC VitóriaVitória e Santos se enfrentam neste domingo (25), às 18h30, no... Taktá|Do R7 24/05/2025 - 19h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 19h15 )

Taktá

Foto: Victor Ferreira/ EC VitóriaVitória e Santos se enfrentam neste domingo (25), às 18h30, no Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto!

