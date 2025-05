Semana de Registro Civil oferece emissão gratuita de documentos e serviços jurídicos em Salvador Foto: Betto Jr. I SecomEntre os dias 12 e 16 de maio, moradores de Salvador... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 13h27 ) twitter

Taktá

Foto: Betto Jr. I SecomEntre os dias 12 e 16 de maio, moradores de Salvador podem acessar gratuitamente serviços como emissão de segunda via de documentos, reconhecimento de paternidade e acordos de pensão alimentícia. Os atendimentos ocorrem das 8h às 16h, na sede do CadÚnico, localizada na Rua Miguel Calmon, no bairro do Comércio.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa e como você pode se beneficiar dos serviços oferecidos!

