Semana do Artesão movimenta o Campo Grande até domingo (30) Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS A Praça 2 de Julho, no Campo Grande, segue... Taktá|Do R7 29/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 08h45 )

Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS A Praça 2 de Julho, no Campo Grande, segue como ponto de encontro entre arte, cultura e criatividade até o próximo domingo (30), com a realização da 12ª edição da Semana do Artesão. Parte da programação de comemoração aos 476 anos de Salvador, a feira reúne dezenas de expositores com peças de artesanato, moda, gastronomia e atrações musicais e culturais para todas as idades.

