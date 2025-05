Semana Nacional de Museus tem programação intensa até domingo em Salvador e Cabaceiras do Paraguaçu Foto: Mateus Brito/Assessoria MABMuseu de Arte da BahiaA 23ª edição da Semana Nacional de Museus... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 01h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 01h46 ) twitter

Museu de Arte da Bahia

Foto: Mateus Brito/Assessoria MABMuseu de Arte da BahiaA 23ª edição da Semana Nacional de Museus já começou e segue até domingo (18) com uma ampla programação gratuita em Salvador e no município de Cabaceiras do Paraguaçu, no recôncavo baiano. Com o tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, a iniciativa envolve oficinas, exposições, rodas de conversa, sessões de cinema, performances e experiências interativas que se espalham por museus da capital e pelo Parque Histórico Castro Alves.

