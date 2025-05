Semana será marcada por instabilidade climática em Salvador; saiba mais Foto: Gabriela Encinas / Tak Tátempo bom e bonito no comercio salvador por do solSalvador... Taktá|Do R7 27/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h36 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas / Tak Tátempo bom e bonito no comercio salvador por do solSalvador deve enfrentar uma sequência de dias com variação no tempo e possibilidade de chuvas até o próximo domingo (1º), segundo informações da Defesa Civil. A capital será impactada por uma combinação de uma massa de ar quente e seca, que mantém o tempo firme em alguns períodos, e a atuação de cavados atmosféricos, que favorecem a formação de nuvens e precipitações.

