Semob amplia atendimento em 13 linhas de ônibus e cria novas rotas em Salvador

Lucas Moura / Secom PMSA Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) anunciou a ampliação do atendimento em 13 linhas de ônibus e a criação de quatro novas rotas a partir desta terça-feira (22). As mudanças, segundo a pasta, têm como objetivo melhorar o serviço oferecido aos usuários, com reforço nos horários de pico e atendimento a áreas impactadas por obras viárias na cidade.

Para mais detalhes sobre as novas rotas e horários, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

