Semob flagra cerca de 100 veículos de transporte irregular em julho Foto: Secom - PMSA Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) intensificou as ações contra o transporte... Taktá|Do R7 02/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 02/08/2025 - 21h38 )

Foto: Secom - PMSA Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) intensificou as ações contra o transporte clandestino em Salvador e, apenas no mês de julho, flagrou cerca de 100 veículos atuando de forma irregular. As abordagens, realizadas por agentes da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae) com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), somaram mais de 200 veículos fiscalizados em diferentes pontos da capital.

