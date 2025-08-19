Logo R7.com
Semob monta plano de contingência para problemas no metrô

Foto: Reprodução.A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou um plano de contingência para aliviar os impactos...

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução.A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou um plano de contingência para aliviar os impactos após uma falha na Linha 1 do metrô de Salvador na manhã desta terça-feira (19). Passageiros enfrentaram dificuldades para embarcar e relataram esperas de mais de uma hora em diferentes estações.

