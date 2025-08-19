Semob monta plano de contingência para problemas no metrô Foto: Reprodução.A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou um plano de contingência para aliviar os impactos... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 09h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução.A Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou um plano de contingência para aliviar os impactos após uma falha na Linha 1 do metrô de Salvador na manhã desta terça-feira (19). Passageiros enfrentaram dificuldades para embarcar e relataram esperas de mais de uma hora em diferentes estações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as medidas adotadas!

Leia Mais em Taktá:

Falha no metrô deixa Estação Acesso Norte lotada em Salvador

Bahia tem 76% de chances de garantir vaga na Libertadores

Em choque! Corredor descobre amputação após ser atropelado