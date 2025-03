Senac abre 260 vagas para curso gratuito de garçom e garçonete em Salvador Foto: Divulgação/SenacCurso Senac Garçom GarçoneteO Senac oferece 260 vagas para um curso gratuito de garçom... Taktá|Do R7 27/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curso Senac Garçom Garçonete

Foto: Divulgação/SenacCurso Senac Garçom GarçoneteO Senac oferece 260 vagas para um curso gratuito de garçom e garçonete em Salvador, a capacitação tem carga horária de 360 horas e inclui benefícios como uniforme, material didático, transporte, ajuda de custo e alimentação durante as aulas práticas. Os participantes aprenderão técnicas de recepção e atendimento ao cliente no setor de alimentos e bebidas, além de desenvolver habilidades de comunicação e criatividade. O curso também oferece aulas de inglês com foco no atendimento profissional.

Não perca a oportunidade de se qualificar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Manifestação na Av. Paralela por morte de motorista de aplicativo

Caixa libera pagamento do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 8

MPBA prende quatro suspeitos de integrar facção criminosa e bloqueia R$ 44 milhões