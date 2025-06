Sepultado frentista vítima da explosão em posto no Centro do Rio; tragédia já soma duas mortes Foto: Reprodução/XFoi sepultado na tarde desta segunda-feira (9), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte... Taktá|Do R7 09/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/XFoi sepultado na tarde desta segunda-feira (9), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, o corpo de Paulo dos Santos, de 61 anos, segundo morto na explosão ocorrida em um posto de combustíveis na Praça da Cruz Vermelha, no Centro da cidade. Frentista do local, ele estava internado no Hospital Souza Aguiar desde o acidente, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

“Tem um processo que eu tô doido pra responder” Bruno Reis desafia Governo do Estado; saiba qual processo ele espera

Caminhão com 558 evasões de pedágio é flagrado na BA-535

Policlínicas de Narandiba e Escada ampliam atendimentos e se consolidam como referência em Salvador