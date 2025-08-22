Logo R7.com
Será candidato a presidência em 2026? Tarcísio revela pretensão

Taktá

Taktá|Do R7

Tarcísio de Freitas Taktá

Foto: Divulgação/RepublicanosTarcísio de FreitasO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirma que não pretende entrar na disputa presidencial de 2026. Em conversa com jornalistas nesta quinta-feira (21), ele ressaltou que seu objetivo é tentar a reeleição no governo paulista e dar continuidade às ações já em andamento.

