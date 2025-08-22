Será candidato a presidência em 2026? Tarcísio revela pretensão Foto: Divulgação/RepublicanosTarcísio de FreitasO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirma que não... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 14h20 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tarcísio de Freitas Taktá

Foto: Divulgação/RepublicanosTarcísio de FreitasO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirma que não pretende entrar na disputa presidencial de 2026. Em conversa com jornalistas nesta quinta-feira (21), ele ressaltou que seu objetivo é tentar a reeleição no governo paulista e dar continuidade às ações já em andamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Ação contra facção na Bahia deixa dois mortos e quatro presos

STJD mantém multa ao Vitória por cânticos homofóbicos

Nordestão Sub-20: Dupla Ba-Vi conhece data das quartas de final