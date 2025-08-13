Servidor de Salvador é exonerado após agressão a namorada
Foto: Ascom-PC.Um servidor da Prefeitura de Salvador foi exonerado após ser preso por suspeita de...
Foto: Ascom-PC.Um servidor da Prefeitura de Salvador foi exonerado após ser preso por suspeita de agredir a namorada, na última sexta-feira (8), em um apartamento no Caminho das Árvores. A decisão foi confirmada nesta terça (12) pela administração municipal, que repudiou “todo e qualquer tipo de violência contra a mulher”.
Foto: Ascom-PC.Um servidor da Prefeitura de Salvador foi exonerado após ser preso por suspeita de agredir a namorada, na última sexta-feira (8), em um apartamento no Caminho das Árvores. A decisão foi confirmada nesta terça (12) pela administração municipal, que repudiou “todo e qualquer tipo de violência contra a mulher”.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: