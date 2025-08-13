Logo R7.com
Servidor de Salvador é exonerado após agressão a namorada

Um servidor da Prefeitura de Salvador foi exonerado após ser preso por suspeita de...

Foto: Ascom-PC.Um servidor da Prefeitura de Salvador foi exonerado após ser preso por suspeita de agredir a namorada, na última sexta-feira (8), em um apartamento no Caminho das Árvores. A decisão foi confirmada nesta terça (12) pela administração municipal, que repudiou “todo e qualquer tipo de violência contra a mulher”.

