Servidor de Salvador é exonerado após agressão a namorada Foto: Ascom-PC.Um servidor da Prefeitura de Salvador foi exonerado após ser preso por suspeita de... Taktá|Do R7 13/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h38 ) twitter

Foto: Ascom-PC.Um servidor da Prefeitura de Salvador foi exonerado após ser preso por suspeita de agredir a namorada, na última sexta-feira (8), em um apartamento no Caminho das Árvores. A decisão foi confirmada nesta terça (12) pela administração municipal, que repudiou “todo e qualquer tipo de violência contra a mulher”.

