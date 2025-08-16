Servidor é preso por venda ilegal de atestados médicos
Crédito: Divulgação/ Polícia Civil de GoiâniaA Polícia Civil de Goiás, por meio da 7ª Delegacia Distrital de Aparecida de Goiânia, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (14), um servidor público suspeito de comercializar atestados médicos de forma ilegal na UPA Flamboyant. As investigações tiveram início no dia 8 de agosto, após denúncia anônima recebida pelo Centro de Comando Operacional (CCO), informando que um funcionário administrativo estaria vendendo atestados médicos no local de trabalho. A equipe de inteligência confirmou o vínculo funcional do suspeito com a recepção da unidade e repassou as informações à Polícia Civil.
