Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Servidor é preso por venda ilegal de atestados médicos

Crédito: Divulgação/ Polícia Civil de GoiâniaA Polícia Civil de Goiás, por meio da 7ª Delegacia...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Crédito: Divulgação/ Polícia Civil de GoiâniaA Polícia Civil de Goiás, por meio da 7ª Delegacia Distrital de Aparecida de Goiânia, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (14), um servidor público suspeito de comercializar atestados médicos de forma ilegal na UPA Flamboyant. As investigações tiveram início no dia 8 de agosto, após denúncia anônima recebida pelo Centro de Comando Operacional (CCO), informando que um funcionário administrativo estaria vendendo atestados médicos no local de trabalho. A equipe de inteligência confirmou o vínculo funcional do suspeito com a recepção da unidade e repassou as informações à Polícia Civil.

Para mais detalhes sobre essa prisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.