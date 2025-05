Servidores do Judiciário da Bahia farão paralisação de três horas nesta quarta (28) DivulgaçãoServidores do Poder Judiciário da União (PJU) na Bahia irão paralisar as atividades por três... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 19h36 ) twitter

DivulgaçãoServidores do Poder Judiciário da União (PJU) na Bahia irão paralisar as atividades por três horas nesta quarta-feira (28), como parte do Dia Nacional de Mobilização da categoria. Um ato será realizado a partir das 8h, em frente aos Juizados Especiais Federais (JEF), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

