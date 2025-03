Servidores do Judiciário protestam pela aprovação do ‘Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos’ Foto: Divulgação/SINTAJManifestação servidores do Poder Judiciário da Bahia Nesta sexta-feira (28), os servidores do Poder... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h11 ) twitter

Manifestação servidores do Poder Judiciário da Bahia

Foto: Divulgação/SINTAJManifestação servidores do Poder Judiciário da Bahia Nesta sexta-feira (28), os servidores do Poder Judiciário da Bahia realizaram atos de mobilização na capital e no interior do estado, denunciando a falta de avanço no trâmite do projeto na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A categoria critica a demora e cobra soluções imediatas do Executivo e do Judiciário, o objetivo é pressionar para que aprovem o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as mobilizações e a luta dos servidores pela aprovação do PCCV.

