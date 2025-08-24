Sesab desmente surto de HIV em jovens baianos Foto: Divulgação/SesabPor Gabriela Encinas A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) nega a existência de... Taktá|Do R7 24/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 16h57 ) twitter

Foto: Divulgação/SesabPor Gabriela Encinas A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) nega a existência de um suposto surto de HIV entre adolescentes e jovens no estado, após informações falsas circularem em portais e redes sociais. Como já havia sido antecipado pelo TakTá, a pasta reforça que os dados divulgados sobre mais de 11 mil casos entre pessoas de 14 a 19 anos não correspondem à realidade.

