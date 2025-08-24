Logo R7.com
Sesab desmente surto de HIV em jovens baianos

Sesab desmente surto de HIV em jovens baianos

Foto: Divulgação/SesabPor Gabriela Encinas A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) nega a existência de um suposto surto de HIV entre adolescentes e jovens no estado, após informações falsas circularem em portais e redes sociais. Como já havia sido antecipado pelo TakTá, a pasta reforça que os dados divulgados sobre mais de 11 mil casos entre pessoas de 14 a 19 anos não correspondem à realidade.

