Sesab nega cancelamento de cirurgias no Hospital Regional de Juazeiro Foto: Reprodução / Sesab A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que... Taktá|Do R7 18/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h38 )

Foto: Reprodução / Sesab A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que não houve cancelamento de cirurgias nem altas indevidas no Hospital Regional de Juazeiro (HRJ). Segundo o órgão, as ações adotadas na unidade fazem parte de um processo de reorganização com o objetivo de melhorar o atendimento à população.

