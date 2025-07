Sesab realiza oficina sobre segurança do paciente e anuncia criação de núcleo estadual Foto: Divulgação / Saúde GovBAA segurança do paciente deve ser tratada como investimento no sistema... Taktá|Do R7 14/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / Saúde GovBAA segurança do paciente deve ser tratada como investimento no sistema público de saúde. A declaração foi feita pelo subsecretário da Saúde da Bahia, Paulo Barbosa, durante a abertura da Oficina do Projeto NEGESP (Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia da Segurança do Paciente), realizada nesta segunda-feira (14), no auditório da Sesab, em Salvador. O evento segue até terça-feira (15).

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a importância da segurança do paciente e as iniciativas da Sesab.

Leia Mais em Taktá:

Bahia inicia maratona decisiva com três jogos em oito dias e viagem à Colômbia

Turismo na Bahia cresce 8,9% no primeiro trimestre e supera média nacional

Novo ônibus elétrico começa a ser testado em duas linhas de Salvador; saiba mais