Sessão da Câmara de Salvador é cancelada por falta de quórum Foto: DivulgaçãoA 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS) foi cancelada nesta terça-feira... Taktá|Do R7 19/08/2025 - 19h58

Foto: DivulgaçãoA 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS) foi cancelada nesta terça-feira (19) por falta de quórum, segundo a assessoria da Casa. Na pauta, estava prevista a tradicional pinga-fogo, quando vereadores fazem discursos curtos sobre temas públicos ou partidários, além da leitura de projetos do Executivo. Dos 15 enviados pela prefeitura, apenas cinco foram apresentados na sessão anterior, incluindo dois que autorizam empréstimos que somam R$ 1,2 bilhão.

