Sete foragidos são presos após serem identificados por reconhecimento facial da SSP em Feira de Santana Foto: Flávia Vieira/ Ascom SSPreconhecimento facial sspNa noite da última sexta-feira (2), o sistema de... Taktá|Do R7 03/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

reconhecimento facial ssp Taktá

Foto: Flávia Vieira/ Ascom SSPreconhecimento facial sspNa noite da última sexta-feira (2), o sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ajudou a localizar e posteriormente capturar um homem com mandado de prisão em aberto por roubo. No total, sete foragidos da Justiça foram capturados com a ajuda do sistema na Micareta de Feira de Santana.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações no site do nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Edital Black STEM prorroga inscrições até 12 de maio e oferece bolsas para estudantes negros no exterior

Idoso reage a assalto em ônibus e é baleado; assaltante segue foragido

Carga inusitada! Polícia Civil intercepta envio de cem frascos de lança perfume nos Correios