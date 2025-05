Setor editorial cresce 3,7% em 2024, mas perde para inflação e vê queda real de 1,1% Foto: Tomaz Silva / Agência BrasilO faturamento das editoras brasileiras de livros somou R$ 4,2... Taktá|Do R7 29/05/2025 - 03h35 (Atualizado em 29/05/2025 - 03h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Tomaz Silva / Agência BrasilO faturamento das editoras brasileiras de livros somou R$ 4,2 bilhões em 2024, alta nominal de 3,7% em relação ao ano anterior. No entanto, ao descontar a inflação do período (4,83%), o resultado aponta retração real de 1,1%. Os dados constam na pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, divulgada nesta quarta-feira (28), coordenada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), com apuração da Nielsen BookData.

Para mais detalhes sobre o desempenho do setor editorial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Reserva de 20% das vagas no parlamento para mulheres não é consenso

Captura e domesticação colocam animais silvestres em risco

Dívida Pública Federal atinge recorde e ultrapassa R$ 7,6 trilhões, puxada pelos juros