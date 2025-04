Shopping Bela Vista promove caminhada inclusiva com abraço coletivo e celebração da diversidade DivulgaçãoNa manhã deste domingo (06), o Shopping Bela Vista realizou a caminhada inclusiva “Nossos Caminhos... Taktá|Do R7 06/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 06/04/2025 - 15h26 ) twitter

DivulgaçãoNa manhã deste domingo (06), o Shopping Bela Vista realizou a caminhada inclusiva “Nossos Caminhos – O Encontro”, em parceria com a Prefeitura de Salvador, CEDAE, Uninassau, Clínica Assistiva, CEPRED e Clínica Espaço Kids. A ação integra a campanha Abril Azul, voltada à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e outras deficiências.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

