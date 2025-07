Shopping de Salvador abre exposição gratuita de carros clássicos a partir de 19 de julho DivulgaçãoEntre os dias 19 de julho e 10 de agosto, o Shopping Bela Vista, em... Taktá|Do R7 11/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

DivulgaçãoEntre os dias 19 de julho e 10 de agosto, o Shopping Bela Vista, em Salvador, recebe a exposição gratuita Clássicos Sobre Rodas – Emoção Que Nunca Sai de Linha, uma celebração da história e do design automotivo por meio de modelos que marcaram gerações. A mostra ocupa diferentes pontos do mall com veículos vintage que aliam charme, memória e estilo atemporal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra mais sobre essa incrível exposição!

Leia Mais em Taktá:

Desempenho no Enem 2024 revela disparidades regionais entre estados do Nordeste

Polícia prende ‘Valete de Paus’ do Baralho do Crime em escola de Lauro de Freitas

Casos de dengue no Brasil passam de 1,5 milhão em 2025