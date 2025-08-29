Shopping de Salvador terá posto de vacinação antirrábica para cães e gatos
O Shopping Bela Vista será ponto de apoio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, realizada...
O Shopping Bela Vista será ponto de apoio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, realizada pela Prefeitura de Salvador, nos dias 30 e 31 de agosto. O objetivo é ampliar o acesso da população à imunização de cães e gatos, garantindo proteção contra a raiva e fortalecendo as medidas de saúde preventiva.
O Shopping Bela Vista será ponto de apoio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, realizada pela Prefeitura de Salvador, nos dias 30 e 31 de agosto. O objetivo é ampliar o acesso da população à imunização de cães e gatos, garantindo proteção contra a raiva e fortalecendo as medidas de saúde preventiva.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: