Shopping de Salvador terá posto de vacinação antirrábica para cães e gatos O Shopping Bela Vista será ponto de apoio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, realizada... Taktá|Do R7 29/08/2025 - 11h39

O Shopping Bela Vista será ponto de apoio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, realizada pela Prefeitura de Salvador, nos dias 30 e 31 de agosto. O objetivo é ampliar o acesso da população à imunização de cães e gatos, garantindo proteção contra a raiva e fortalecendo as medidas de saúde preventiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

