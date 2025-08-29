Logo R7.com
Shopping de Salvador terá posto de vacinação antirrábica para cães e gatos

O Shopping Bela Vista será ponto de apoio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, realizada...

Taktá|Do R7

O Shopping Bela Vista será ponto de apoio da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, realizada pela Prefeitura de Salvador, nos dias 30 e 31 de agosto. O objetivo é ampliar o acesso da população à imunização de cães e gatos, garantindo proteção contra a raiva e fortalecendo as medidas de saúde preventiva.

