Show de Lady Gaga atrai mais de 500 mil turistas ao Rio e deve movimentar R$ 600 milhões Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil A cidade do Rio de Janeiro vive um fim... Taktá|Do R7 03/05/2025 - 05h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 05h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil A cidade do Rio de Janeiro vive um fim de semana de movimentação intensa com a chegada de mais de 500 mil turistas entre os dias 1º e 3 de maio, segundo dados consolidados pela Rodoviária Novo Rio e pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), divulgados nesta sexta-feira (2) pela Prefeitura. O número supera com folga a expectativa inicial de 240 mil visitantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em Taktá:

Alerta! Nova doença desconhecida é detectada pela OMS e chama a atenção das autoridades de saúde

Simm divulga 72 oportunidades de emprego e estágio para segunda-feira (5)

Prefeitura realiza ação integrada para desocupação de área sob viaduto na Via Expressa