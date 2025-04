Show de Lady Gaga deve injetar R$ 600 milhões na economia do Rio durante feriadão de maio Foto: DivulgaçãoO aguardado show gratuito da cantora Lady Gaga, marcado para o dia 3 de... Taktá|Do R7 12/04/2025 - 07h45 (Atualizado em 12/04/2025 - 07h45 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO aguardado show gratuito da cantora Lady Gaga, marcado para o dia 3 de maio na Praia de Copacabana, deve movimentar cerca de R$ 600 milhões na economia do Rio de Janeiro, segundo estimativa divulgada nesta sexta-feira (11) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e pela Riotur. O evento será realizado em pleno feriado prolongado do Dia do Trabalhador, e deve atrair 1,6 milhão de pessoas, incluindo 240 mil turistas, sendo 80% estrangeiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse evento que promete agitar o Rio!

