Silvânia Aquino confunde bandeira de Pernambuco com símbolo de time durante show

Taktá

Foto: Reprodução/XA vocalista da banda Calcinha Preta, Silvânia Aquino, protagonizou um episódio inusitado durante show realizado na última sexta-feira (27), em Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco. Enquanto se apresentava ao lado do colega Bell Oliver, a cantora recebeu no palco uma bandeira arremessada por um fã e a confundiu com o símbolo de um time de futebol.

