Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Simm abre 123 vagas de emprego e estágio em Salvador

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 123...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 123 vagas de emprego e estágio em Salvador nesta segunda-feira (18). O atendimento é híbrido, com opção presencial ou remota via WhatsApp, definida no momento do agendamento. Para as vagas que exigem experiência, o tempo deve estar registrado em carteira de trabalho.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.