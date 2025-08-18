Simm abre 123 vagas de emprego e estágio em Salvador Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 123... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h18 ) twitter

Taktá

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) disponibiliza 123 vagas de emprego e estágio em Salvador nesta segunda-feira (18). O atendimento é híbrido, com opção presencial ou remota via WhatsApp, definida no momento do agendamento. Para as vagas que exigem experiência, o tempo deve estar registrado em carteira de trabalho.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

