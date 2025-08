Simm disponibiliza 161 vagas em Salvador nesta segunda (4) Foto: Bruno Concha / Secom PMSO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm)... Taktá|Do R7 03/08/2025 - 08h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 08h37 ) twitter

Foto: Bruno Concha / Secom PMSO Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está oferecendo 161 vagas de emprego e estágio para esta segunda-feira (4), em Salvador. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com vagas destinadas também a pessoas com deficiência e ao público feminino por meio do Programa Simm Mulher.

Não perca a chance de garantir uma nova oportunidade de trabalho! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

